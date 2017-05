Bordeaux : Gourvennec s'explique pour Carrasso

En fin de contrat, Cédric Carrasso (35 ans, 24 matchs en L1 cette saison), malgré des prestations encore très intéressantes, ne sera pas prolongé par Bordeaux. Jocelyn Gourvennec a expliqué ce mardi en conférence de presse pourquoi les Girondins ne pouvaient pas conserver leur portier.

"On a fait le choix de ne pas prolonger Cédric. Si on l'avait prolongé, on aurait proposé une prolongation d'un an. Cédric n'est pas un numéro 2, c'est un numéro 1. On ne voulait pas le garder en 1 bis. Il faut une hiérarchie chez les gardiens. Pour moi il n'y a pas de débat là-dessus, c'est un numéro un", s'est justifié l'entraîneur des Marine et Blanc, en réponse au fait que Carrasso était prêt à rester même en temps que numéro deux.

C'est le Rennais Benoît Costil qui devrait garder la cage bordelaise la saison prochaine même si Gourvennec a assuré que rien n'était encore signé.