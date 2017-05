Lyon : Gonalons tout droit vers la sortie

Entre Jean-Michel Aulas et Maxime Gonalons (28 ans, 30 matchs et 1 but en L1 cette saison), l'entente n'est plus au beau fixe. Par presse interposée, le président et le capitaine de l'Olympique Lyonnais ont fait part de leurs désaccords. Et visiblement, on se dirige tout droit vers un départ du milieu de terrain, à un an du terme de son contrat.

"Jean-Michel Aulas dit qu’il ne proposera pas de prolongation cette année. Mais parle-t-il de la saison sportive qui s’arrête tout de suite ou de l’année civile le 31 décembre prochain ? Il n’est pas certain que Maxime attendra jusqu’à ce moment-là, a prévenu l'agent de Gonalons, Frédéric Gerra, sur Olympique et Lyonnais. Jean-Michel Aulas est un homme grandiose, il a fait des choses magnifiques pour l’OL, le grand stade il fallait oser le faire. Mais là, il nous a vexés. Suite à cela, je l’ai vu et on a débattu. On s’est vu vendredi, les deux parties ont acté des choses. Il a fait une partie du mea culpa quand même. Mais on se sent poussé vers la sortie et c’est gênant pour un garçon comme Max. Car il aime vraiment, vraiment l’institution."

Les clubs intéressés peuvent préparer leurs offres.