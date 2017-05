Lille : Bielsa promet du jeu « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 23/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La saison 2016-17 terminée pour le LOSC, place maintenant à la prochaine et à Marcelo Bielsa. Le nouvel entraîneur des Dogues était présent ce mardi au domaine de Luchin et a dévoilé ses ambitions pour l'équipe lilloise. "Je suis là pour favoriser la possibilité de bien travailler, pour offrir un bon projet, rendre le public heureux et exploiter le potentiel du jeu, sans perdre de vue le résultat, a détaillé l'Argentin. Il faut essayer de passer tout le temps possible à attaquer, pour cela, il est nécessaire de bien défendre, mais dans le camp adverse, et pas dans le nôtre. Il faut également maintenir le ballon le plus possible au sol... Il faut aussi des adversaires qui nous permettent de faire ça." Un programme alléchant. Un programme alléchant.

News lue par 8008 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+