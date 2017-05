Atletico : Griezmann répète ses envies de départ

Plus le temps passe, et plus Antoine Griezmann (26 ans, 36 matchs et 16 buts en Liga cette saison) se rapproche de la sortie. En conférence de presse ce mardi, l'attaquant français de l'Atletico Madrid a répété ses envies de départ. L'international tricolore souhaite changer d'air afin d'enrichir son palmarès.

"Avec l'Atletico on reste sur une finale et une demi-finale de Ligue des Champions, on est proches, mais il nous manque quelque chose. Au club, de voir ce qu'il faut faire. Ça dépendra des transferts. Je ne sais pas s'ils comprennent, mais tous les joueurs, vous les médias, ma famille, savent que j'aime le foot pour gagner des trophées. Pour vivre ces émotions fortes. Cette fois je veux goûter à ça. Voir ce que ça fait", a ainsi indiqué Griezmann.

Un transfert à Manchester United est plus que jamais dans les tuyaux ( voir la brève d'hier à 20h50 ).