Arsenal : Chelsea a donné des idées à Cech « Par Romain Lantheaume - Le 23/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour la première fois depuis 19 ans, Arsenal ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Si la déception est forcément de taille, le gardien des Gunners, Petr Cech (35 ans, 35 matchs en Premier League cette saison), estime que cette nouvelle donne peut aussi constituer un mal pour un bien. "Si vous la manquez une fois en vingt ans, ce n'est pas un problème, a dédramatisé le Tchèque sur le site officiel du club londonien. Je pense que le club a des fondations et une organisation solides, et tout ce qu'il faut pour revenir tout de suite après une année d'absence, comme Chelsea. Je pense que ça les a aidés de ne pas jouer (de coupe d'Europe, ndlr) cette saison. Le principal, c'est de conserver l'effectif et d'essayer de le renforcer là où le manager souhaite le faire." Sauf que les Blues ne disputaient aucune compétition européenne, alors qu’Arsenal va devoir composer avec la Ligue Europa et ses matchs le jeudi soir… Sauf que les Blues ne disputaient aucune compétition européenne, alors qu’Arsenal va devoir composer avec la Ligue Europa et ses matchs le jeudi soir…

