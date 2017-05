ASSE : 11 fins de contrat à gérer d'ici 2018 !

ASSE : 11 fins de contrat à gérer d'ici 201 8 ! « Par Romain Lantheaume - Le 23/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans quelques semaines, le milieu de terrain Benjamin Corgnet va quitter l’AS Saint-Etienne libre de tout contrat. Or, le club forézien entend à tout prix éviter ce scénario à l’été 2018 alors que 11 joueurs de son effectif arriveront au terme de leur bail ! Problème, à part les jeunes Benjamin Karamoko et Dylan Saint-Louis, sur le départ, et Florentin Pogba, qui dispose d’un bon de sortie, le cas des joueurs restant n’est vraiment pas réglé, souligne L'Equipe. Il faudra notamment trouver une porte de sortie à Jérémy Clément, Fabien Lemoine et Nolan Roux. Jonathan Bamba et Kévin Monnet-Paquet pourraient quant à eux être tentés d’aller voir ailleurs, tandis que les dirigeants aimeraient conserver Kévin Théophile-Catherine. Les cas Romain Hamouma, toujours sans nouvelle de sa direction, et du jeune gardien Anthony Maisonnial, en quête de garanties, s’annoncent également compliqués, à l’image de l’été qui attend les Verts avec toutes ces fins de contrat qui approchent… Jonathan Bamba et Kévin Monnet-Paquet pourraient quant à eux être tentés d’aller voir ailleurs, tandis que les dirigeants aimeraient conserver Kévin Théophile-Catherine. Les cas Romain Hamouma, toujours sans nouvelle de sa direction, et du jeune gardien Anthony Maisonnial, en quête de garanties, s’annoncent également compliqués, à l’image de l’été qui attend les Verts avec toutes ces fins de contrat qui approchent…

