Bayern : Vidal drague Sanchez et tacle Arsenal !

A un an du terme de son contrat, l'attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League cette saison) est annoncé sur le départ d'Arsenal cet été. Au coude à coude avec le Paris Saint-Germain pour accueillir le Chilien, le Bayern Munich peut compter sur un atout supplémentaire : la présence parmi son effectif de son coéquipier en sélection, Arturo Vidal (30 ans, 27 matchs et 4 buts en Bundesliga cette saison), qui vient d'ailleurs d'adresser un appel du pied très clair au Gunner. "Quand le Bayern m'a demandé si on devait le prendre, j'ai toujours dit qu'il était le joueur qu'il nous faut. (…) Il mérite de se battre avec les meilleurs, Arsenal n'est plus aussi fort qu'avant, a asséné le Bavarois auprès du média catalan Sport. Il joue très bien là-bas, mais je pense qu'il doit franchir un palier supplémentaire pour rejoindre les meilleurs joueurs du monde et c'est pourquoi il doit venir dans la meilleure équipe au monde." Si le Bayern remporte la mise, il pourra remercier Vidal !

