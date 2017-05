ASSE : son avenir, Galtier fait le point

Parti de l’AS Saint-Etienne après presque huit ans de collaboration, l’entraîneur Christophe Galtier a lâché les premiers indices sur son avenir au micro de RMC.

"Je vais me faire opérer de la hanche (…). Je vais prendre deux ou trois semaines pour bien récupérer de l'opération et me détendre en famille. Ensuite, on verra, mais ce ne sera pas une année sabbatique. Je n'ai jamais déclaré que j'allais prendre une année sabbatique", a assuré le natif de Marseille.

"Je regarde l'avenir, je ne sais pas ce qui se présentera. Je ne vais pas vous dire que je suis ouvert à toute discussion, car ce n'est pas vrai. Ce que je veux, c'est un projet." Les prétendants du technicien, parmi lesquels l’Olympiakos (), sont prévenus.