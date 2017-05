Angers : Lyon et Monaco distancés pour Pépé ?

Angers : Lyon et Monaco distancés pour Pép é ? « Par Romain Lantheaume - Le 23/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de prestations prometteuses bien qu'irrégulières, l’attaquant d’Angers, Nicolas Pépé (21 ans, 33 apparitions et 3 buts en L1 cette saison), devrait animer le mercato d’été. Alors que l’Olympique Lyonnais et Lille sont annoncés parmi ses prétendants, L’Equipe révèle ce mardi que l’AS Monaco garde aussi un œil sur l’Ivoirien, également courtisé par Watford, Wolfsburg et Hambourg. Mais dans ce dossier, c’est bien Newcastle, de retour en Premier League et déjà intéressé cet hiver, qui posséderait une longueur d’avance d’après la même source ! L’ancien joueur d’Orléans prendra le temps de la réflexion au cours des prochaines semaines après la finale de la Coupe de France samedi face au Paris Saint-Germain, mais celui-ci disposera d’un bon de sortie s’il le souhaite cet été en vertu d’un accord passé avec les dirigeants du SCO. L’ancien joueur d’Orléans prendra le temps de la réflexion au cours des prochaines semaines après la finale de la Coupe de France samedi face au Paris Saint-Germain, mais celui-ci disposera d’un bon de sortie s’il le souhaite cet été en vertu d’un accord passé avec les dirigeants du SCO.

News lue par 4017 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+