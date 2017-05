Monaco : Falcao prolongé mais diminué ?

Monaco : Falcao prolongé mais diminu é ? « Par Romain Lantheaume - Le 23/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déterminant dans l’obtention du titre de champion de France et tout au long du beau parcours européen de l’AS Monaco, demi-finaliste de la Ligue des Champions, l’attaquant Radamel Falcao (31 ans, 29 matchs et 21 buts en L1 cette saison) va se voir proposer une offre de prolongation à un an du terme de son contrat. Petite surprise cependant puisque L’Equipe annonce ce mardi que celle-ci s’accompagnera d’un salaire revu à la baisse ! En effet, en vertu de sa nouvelle politique, l’ASM ne fait plus de folies contrairement à 2013, l’année d’arrivée du Colombien. Après avoir déjà consenti à une baisse de ses émoluments en 2015 pour faciliter son prêt à Chelsea, El Tigre acceptera-t-il une nouvelle diminution ? En tout cas, toujours selon la même source, il n’y aura pas d’alternative et si le buteur refuse de prolonger à ces conditions, il sera invité à faire ses valises. Ses prétendants chinois risquent alors de se montrer beaucoup plus généreux… En tout cas, toujours selon la même source, il n’y aura pas d’alternative et si le buteur refuse de prolonger à ces conditions, il sera invité à faire ses valises. Ses prétendants chinois risquent alors de se montrer beaucoup plus généreux…

