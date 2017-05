Rennes : 8 prétendants pour Gnagnon !

Rennes : 8 prétendants pour Gnagno n ! Par Eric Bethsy - Le 22/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Révélation de l’exercice au Stade Rennais, Joris Gnagnon (20 ans, 27 matchs et 1 but en L1 cette saison) a la cote sur le marché des transferts. A l’approche du mercato estival, le défenseur central intéresserait Chelsea, Tottenham, Leverkusen, Dortmund, Mönchengladbach, l’Inter Milan, le FC Porto et le FC Séville ! Et le club andalou serait passé à l’action selon SFR Sport. Recalé avec une offre de 10 M€ cet hiver, le pensionnaire de Liga reviendrait à la charge en proposant 13 M€ pour le Franco-Ivoirien. La balle est dans le camp de la direction rennaise puisque Gnagnon, intéressé par le 4e du championnat espagnol, n’a pas l’intention de partir au clash. La balle est dans le camp de la direction rennaise puisque Gnagnon, intéressé par le 4e du championnat espagnol, n’a pas l’intention de partir au clash.

