Nice : les départs n'inquiètent pas Koziello

Comme l’été dernier, l’OGC Nice pourrait perdre plusieurs joueurs importants au mercato. On pense notamment à Mario Balotelli, Younès Belhanda ou Jean-Michaël Seri, sans compter les rumeurs de départ de l’entraîneur Lucien Favre. Pas de quoi inquiéter Vincent Koziello (21 ans, 27 matchs et 1 but en L1 cette saison).

"Je pense qu’on a déjà eu cette expérience la saison passée. Beaucoup s’inquiétaient en début de mercato avec les départs du coach Puel et de joueurs cadres comme Papy Mendy, Hatem Ben Arfa, Jérémy Pied, et Valère Germain, a rappelé le milieu niçois à Foot Mercato. Pas mal de gens se demandaient où on allait et, finalement, le club a réussi à faire ce qu’il fallait pour continuer notre progression."

"Je ne doute pas que la saison prochaine sera encore belle, que les recrues seront très compétentes. Il y a des départs actés, d’autres qui ne sont encore que des rumeurs, mais dans tous les cas, le club est armé pour répondre à n’importe quel départ", a rassuré l’Aiglon, qui a précisé qu’il ne quitterait pas le club.