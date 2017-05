OM : un proche de Sissoko s'exprime « Par Damien Da Silva - Le 22/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En difficulté du côté de Tottenham, le milieu de terrain Moussa Sissoko (27 ans, 25 apparitions en Premier League cette saison) a été annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille dimanche (voir ici). Ce lundi, un proche de l'international français a démenti des contacts avec le club phocéen. "Aujourd’hui, il n’y a eu aucun contact, aucun rendez-vous ou aucune proposition de la part de l’Olympique de Marseille. Ce sont simplement des rumeurs. On en a entendu parler. Mais à ce jour, il n’y a strictement aucun contact ni entre Moussa, ni entre ses agents et Marseille. Ce n’est pas à l’ordre du jour", a confié un membre de l'entourage de l'ancien Toulousain à Foot Mercato. Sissoko sera-t-il intéressé si l'OM passe à l'action ? Pour se relancer à un an du Mondial 2018, le Tricolore devrait au moins y réfléchir... Sissoko sera-t-il intéressé si l'OM passe à l'action ? Pour se relancer à un an du Mondial 2018, le Tricolore devrait au moins y réfléchir...

News lue par 11517 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+