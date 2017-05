Real : Ronaldo, le bel hommage à Zidane

Gérer l’ego d'une star est difficile pour un entraîneur et c'est peut-être encore plus compliqué avec un compétiteur comme Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison). Pourtant, le coach du Real Madrid Zinédine Zidane a trouvé les mots pour convaincre le Portugais de rater quelques matchs cette saison pour se reposer. Une stratégie payante puisque les Merengue ont remporté la Liga dimanche et sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions. Du coup, le buteur madrilène a encensé le technicien tricolore !

"Il a fait un travail phénoménal et a géré l’effectif de façon très intelligente. Tout le monde a eu du temps de jeu et cela s’est vu jusqu’à la fin. Quand les remplaçants entraient en jeu, ils jouaient bien. J’étais son admirateur et maintenant je l’admire aussi comme entraîneur", a confié Ronaldo en zone mixte après le succès face à Malaga (2-0).

Un hommage appuyé qui sera sans aucun doute apprécié par Zidane.