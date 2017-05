Barça : la MSN, le meilleur trio offensif

La saison 2016-2017 est quasiment terminée et Maxifoot vous propose de faire le bilan sur les meilleurs trios offensifs en Europe. Sans surprise, la MSN du FC Barcelone composée de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar se montre le plus efficace avec un total impressionnant de 109 buts toutes compétitions confondues. Ensuite, on retrouve le Paris Saint-Germain ! Avec 82 buts inscrits par Edinson Cavani, Lucas et Angel Di Maria, le club de la capitale affiche une belle puissance offensive, qui pourrait être renforcée par l'arrivée d'un autre grand attaquant cet été.

Le Real Madrid complète le podium, mais avec un trio sans Gareth Bale, trop souvent blessé. Porté par Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata et Karim Benzema, le champion d'Espagne a marqué 79 réalisations. On notera également les présences dans le Top 10 de l'AS Monaco (5e avec 73 buts pour Radamel Falcao, Kylian Mbappé et Valère Germain) et de l'Olympique Lyonnais (9e avec 65 buts pour Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Nabil Fekir).

Les meilleurs trios offensifs en Europe