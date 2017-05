Milan : Honda annonce son départ « Par Youcef Touaitia - Le 22/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très peu utilisé par l'entraîneur Vincenzo Montella cette saison, le milieu offensif Keisuke Honda (30 ans, 7 apparitions et 1 but en Serie A cette saison) a officialisé son départ du Milan AC. En fin de contrat, le Japonais a tenu à remercier les fans. "Chers supporters de l'AC Milan, merci. Ces trois années et demi ont constitué un défi mais cela m'a permis de grandir en tant que personne. Je quitterai Milan à la fin de la saison, mais je suis impatient de vous revoir. Je ne serai alors peut-être plus joueur, mais qui sait dans quelles circonstances nous nous reverrons", a communiqué le Nippon dans des propos relayés par l'agence Kyodo. L'ancien joueur du CSKA Moscou devrait prochainement s'engager avec la franchise de MLS des Seattle Sounders. L'ancien joueur du CSKA Moscou devrait prochainement s'engager avec la franchise de MLS des Seattle Sounders.

