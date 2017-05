Monaco : Mbappé et la fête sans téléphone « Par Damien Da Silva - Le 22/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ces dernières années, les joueurs de football ont pris l'habitude de célébrer un titre en immortalisant ce moment avec leur téléphone. Mercredi, la cérémonie pour le sacre de l'AS Monaco en Ligue 1 n'a pas été une exception avec des joueurs obnubilés par leur smartphone... Mais de son côté, Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) a une vision bien différente de la fête. "Chacun à sa vision, moi je voulais contempler le stade. Le club avait mis en place une fête exceptionnelle, avec un feu d'artifices. Je ne voyais pas l'utilité d'avoir mon téléphone", a confié l'international français au micro de Téléfoot. Et au moins, Mbappé a pu vivre le moment présent sans se préoccuper de prendre d'éventuelles photos ou vidéos. C'est tout de même mieux comme ça... Et au moins, Mbappé a pu vivre le moment présent sans se préoccuper de prendre d'éventuelles photos ou vidéos. C'est tout de même mieux comme ça...

