Bayern : Lewandowski et son duel avec Aubameyang « Par Youcef Touaitia - Le 22/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Muet face à Fribourg (4-1) samedi lors de la dernière journée, l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski (28 ans, 33 matchs et 30 buts en Bundesliga cette saison) a été devancé au classement des meilleurs buteurs de Bundesliga par Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans, 32 matchs et 31 buts en Bundesliga cette saison), auteur d'un doublé contre le Werder Brême (4-3). De l’aveu du Polonais, son duel avec l’avant-centre du Borussia Dortmund a été épique. "La compétition avec Pierre-Emerick Aubameyang pour le titre de meilleur buteur a été exceptionnelle. Toute la saison, bien sûr que je me suis battu. J'ai aussi rencontré des problèmes avec mon épaule mais j'ai eu la chance de pouvoir continuer à marquer et à jouer", a confié le Bavarois dans des propos relayés par les médias allemands. Lewandowski n’a donc pas réussi à réaliser le doublé mais enchaîne tout de même deux saisons avec 30 buts inscrits en championnat. Lewandowski n’a donc pas réussi à réaliser le doublé mais enchaîne tout de même deux saisons avec 30 buts inscrits en championnat.

