Monaco : Rybolovlev ne retiendra pas Mbappé

Par Youcef Touaitia - Le 22/05/2017

Auteur d'une seconde partie de saison exceptionnelle avec Monaco, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 44 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison) s'est révélé comme étant un des plus grands talents du football actuel. De superbes performances qui attisent les convoitises des grosses cylindrées européennes, parmi lesquelles le Real Madrid. Mais alors que le club princier souhaite prolonger l'international tricolore, le président Dmitri Rybolovlev, discret dans les médias, a assuré que le natif de Bondy ne sera pas retenu contre son gré. "On ne peut rien prévoir. On ne va jamais contre la tendance et contre le vent et on ne force jamais les choses. Laissons la situation se développer, a souligné le dirigeant russe pour L'Equipe. C'est le marché qui décide et ça dépend qui sera prêt à investir sur lui. De toute façon, c'est plus une décision du joueur, pas du club. On ne garde pas un joueur qui veut partir. Nous n'avons pas de problème budgétaire et on n'est pas obligé de vendre, mais le jour où un joueur ou un entraîneur veut partir, c'est juste inimaginable de le garder contre son souhait." Une stratégie de management très intelligente de la part de Rybolovlev, conscient que son joueur sera de toute manière cédé, un jour, contre un chèque énorme. En attendant, conserver Mbappé reste l'une des priorités de l'ASM cet été.

