Real : Ronaldo règle ses comptes avec la presse

Sacré champion d'Espagne dimanche, le Real Madrid a bien évidemment savouré ce titre. Cristiano Ronaldo (32 ans, 29 matchs et 25 buts en Liga cette saison) aussi (voir ici), mais le Portugais a aussi profité de l'occasion pour régler ses comptes avec les médias ! "Ça me dérange quand les gens parlent de moi quand ils ne savent rien. La presse parle de choses sur Cristiano Ronaldo qui sont fausses. C'est pour ça que je ne regarde pas la presse, que je ne regarde pas la télévision, car vous parlez de moi d'une mauvaise façon, tant au niveau du foot qu'en dehors. C'est pour ça que les gens ne connaissent pas la réalité car vous parlez de moi comme si j'étais un délinquant ou une personne que ne fait rien de bien. Les critiques ne me préoccupent pas car, à la fin des comptes, les gens finissent par se taire. Je ne suis pas un saint mais je ne suis pas un diable non plus", a lâché Ronaldo. Visiblement, la star des Merengue en avait gros sur le cœur !

