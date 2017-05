Real : Zidane plus heureux qu'après la LdC « Par Romain Rigaux - Le 21/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur du championnat d'Espagne après sa victoire à Malaga (2-0) ce dimanche, Zinedine Zidane est un entraîneur comblé. Et pour le Français, ce titre lui procure plus de bonheur que la Ligue des Champions remportée la saison dernière. "Le mérite est partagé par tous, surtout les joueurs qui ont compris ce que nous avons voulu mettre en place cette saison. Je suis très content, très heureux, je me réjouis d'avoir gagné cette Liga, d'être premier au bout de ce parcours. C'est le jour le plus heureux de ma vie de coach", a déclaré Zizou dans des propos relayés par L'Equipe. Le Real Madrid n'avait plus remporté la Liga depuis 2012. Le Real Madrid n'avait plus remporté la Liga depuis 2012.

News lue par 6525 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+