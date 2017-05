Esp. : Malaga 0-2 Real (Real champion) « Par Romain Rigaux - Le 21/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Real Madrid remporte son 33e titre de champion d'Espagne ! A la lutte avec le FC Barcelone au coup d'envoi de cette 38e et dernière journée de Liga, la Casa Blanca s'est imposée 2-0 sur la pelouse de Malaga ce dimanche. Un nul suffisait aux hommes de Zinedine Zidane alors que le Barça l'a emporté dans la douleur contre Eibar (4-2). Les Merengue ont pris l'avantage après seulement deux minutes de jeu grâce à Ronaldo, parfaitement servi dans la profondeur par Isco (1-0, 2e). Derrière, les hommes de Zinedine Zidane n'ont jamais vraiment tremblé jusqu'à la pause, hormis sur deux têtes de Keko. En seconde période, Benzema a fait le break sur une action entachée d'une position de hors-jeu. Le Français pensait inscrire un doublé ensuite mais son hors-jeu était, cette fois-ci, signalé. Peu importe, le Real filait tranquillement vers le titre. Zidane s'est même permis de faire tourner en fin de match pour gérer son effectif avant la finale de la Ligue des Champions, le 3 juin prochain contre la Juventus Turin. En moins d'un an et demi, le Français a déjà remporté une Liga, une Ligue des Champions, une Supercoupe de l'UEFA et un Mondial des clubs. Impressionnant ! Zidane s'est même permis de faire tourner en fin de match pour gérer son effectif avant la finale de la Ligue des Champions, le 3 juin prochain contre la Juventus Turin. En moins d'un an et demi, le Français a déjà remporté une Liga, une Ligue des Champions, une Supercoupe de l'UEFA et un Mondial des clubs. Impressionnant !

