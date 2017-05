PSG : Aurier fait le bilan de la saison

Très moyen ces derniers mois, le latéral droit Serge Aurier (24 ans, 22 matchs en L1 cette saison) fait partie des nombreuses déceptions au Paris Saint-Germain depuis le coup d'envoi de l'exercice. A en croire l'Ivoirien, le club de la capitale n'a pas raté sa saison.

"Notre objectif principal, le titre de champion de France, nous a échappé. Certains disent que la saison est mauvaise. Personnellement, je ne le pense pas. On a encore un titre à aller chercher, la Coupe de France (contre Angers, le 27 mai). Si nous y parvenons, nous aurons remporté trois trophées nationaux sur quatre. Ce n’est pas mauvais !, a estimé l'ancien Toulousain en zone mixte. On n'a pas réussi à aller chercher le titre de champion. Après, dans l’histoire, cela est déjà arrivé à beaucoup de grandes équipes. Cela doit nous servir de leçon pour la suite. On a hâte d’être à la saison prochaine pour reconquérir ce titre et le fêter comme il se doit."

Reste à savoir si Aurier sera toujours au PSG la saison prochaine.