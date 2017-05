Monaco : Mbappé, une offre de 120 M€ refusée ?

Monaco : Mbappé, une offre de 120 M€ refusé e ? « Par Romain Rigaux - Le 21/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Il faut s'attendre à de folles rumeurs cet été sur le dossier Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison). Courtisé par les plus grands clubs, l'attaquant de l'AS Monaco risque d'animer la rubrique des transferts. Et cela a déjà commencé avec notamment le Telegraph qui annonce une offre de 120 millions d'euros formulée par le Real Madrid. Désireux de prolonger le contrat de son prodige, lié à l'ASM jusqu'en 2019, les dirigeants monégasques auraient déjà refusé la proposition de la Casa Blanca. Tant que l'international français n'aura pas clairement annoncé ses intentions pour son avenir, les sollicitations seront de plus en plus nombreuses au cours des prochaines semaines.

