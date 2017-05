Ang. : Kanté encore récompensé !

Ang. : Kanté encore récompens é ! « Par Romain Rigaux - Le 21/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quelle saison pour N'Golo Kanté (26 ans, 34 matchs et 1 but en Premier League cette saison) ! Sacré champion d'Angleterre pour la deuxième année consécutive, le milieu de terrain de Chelsea avait récemment été nommé joueur de la saison de Premier League par les joueurs, puis par les journalistes. Ce dimanche, l'ancien Caennais a reçu le titre de "Player of the season" remis par la Premier League suite aux votes des spectateurs, des capitaines des clubs de Premier League et des experts du football anglais. "C'est un grand honneur d'être élu meilleur joueur de la saison par de si grands noms du football et je veux remercier tous ceux qui ont voté pour moi. Je travaille dur à l'entraînement, j'essaie de donner le meilleur et j'ai travaillé avec de si bons joueurs que nous avons gagné le championnat deux fois", a réagi le Français. Kanté succède à son ancien coéquipier Jamie Vardy (Leicester). Il est le troisième Français à recevoir ce titre après Patrick Vieira (2001) et Thierry Henry (2004 et 2006). Kanté succède à son ancien coéquipier Jamie Vardy (Leicester). Il est le troisième Français à recevoir ce titre après Patrick Vieira (2001) et Thierry Henry (2004 et 2006).

