Ang. : Arsenal n'ira pas en C1 !

Pour la première fois depuis 19 ans, Arsenal ne disputera la Ligue des Champions. Malgré une victoire contre Everton (3-1) à domicile, les Gunners, qui n'avaient plus leur destin entre les mains, terminent à la 5e place puisque Manchester City (5-0 contre Watford) et Liverpool (3-0 contre Middlesbrough) ont conservé leur avance au classement.

Qualifiés pour la C1, les Skyblues et les Reds accompagnent donc Chelsea, victorieux face à Sunderland (5-1) grâce Willian, Hazard, Pedro et un doublé de Batshuayi, et Tottenham, qui a cartonné Hull City (7-1) avec notamment un triplé de Kane, meilleur buteur de la compétition avec 29 buts. A noter également la victoire de Manchester United contre Crystal Palace (2-0) avec un but et une passe décisive de Pogba.