Lyon : Tolisso, Aulas fait le point

Après la rencontre face à Nice (3-3), samedi lors de la 38e journée de Ligue 1, Corentin Tolisso (22 ans, 31 matchs et 8 buts en L1 cette saison) a reconnu qu'il avait peut-être disputé sa dernière rencontre avec l'Olympique Lyonnais (voir la brève de 00h47), lui qui est courtisé par la Juventus Turin et Manchester City notamment. Mais son président Jean-Michel Aulas assure n'avoir encore reçu aucune offre pour son milieu de terrain. "Pour le moment, il ne m'a absolument rien dit. Je sais qu'un certain nombre de joueurs pensent que parce qu'ils n'ont pas atteint l'objectif de la Ligue des Champions, c'est au club de les laisser partir pour la jouer. Il faut être rationnel et juste : s'il n'y a pas de Ligue des Champions la saison prochaine, ce n'est pas parce que le président n'a pas laissé partir les joueurs, mais parce qu'ils n'ont pas atteint cet objectif. Si Corentin souhaite partir, on regardera la question en temps et en heure. Pour l'instant, il n'y a pas de discussion. Il ne m'a pas du tout exprimé cette envie-là, et il n'y a pas de proposition le concernant", a expliqué le patron de l'OL dans des propos rapportés par L'Equipe. Une manière de rappeler aussi à Tolisso que c'est Aulas qui aura le dernier mot.

