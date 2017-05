L1 : la belle stat sur le classement des buteurs « Par Youcef Touaitia - Le 21/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les amoureux de la Ligue 1 ont eu le droit à un cru 2016-2017 de très grande qualité. Avec 991 buts inscrits lors des 38 journées, ce championnat a été le plus prolifique depuis l'exercice 1982-1983 et ses 1090 buts. 34 ans, c'est d'ailleurs le temps d'attente pour retrouver quatre joueurs à plus de 20 buts inscrits dans l'élite. En effet, Edinson Cavani (35 buts), Alexandre Lacazette (28 buts), Radamel Falcao (21 buts) et Bafétimbi Gomis (20 buts) ont dépassé cette barre symbolique cette saison. A l'époque, Vahid Halilhodzic (27 buts), Andrzej Szarmach (24 buts), Abdelkrim Merry Krimau (23 buts) et Bernard Lacombe (20 buts) étaient également parvenus à franchir ce cap sur une même saison. A l'époque, Vahid Halilhodzic (27 buts), Andrzej Szarmach (24 buts), Abdelkrim Merry Krimau (23 buts) et Bernard Lacombe (20 buts) étaient également parvenus à franchir ce cap sur une même saison.

