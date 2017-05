Real : Zidane cible Kanté « Par Youcef Touaitia - Le 21/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Élu meilleur joueur de Premier League cette saison, le milieu de terrain N'Golo Kanté (26 ans, 34 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a été un des hommes de base du titre de champion remporté par Chelsea. Exceptionnel, l'international tricolore n'a pas fini d'impressionner et plaît toujours autant à Zinedine Zidane. D'après Don Balon, l'entraîneur français souhaite absolument attirer l'ancien Caennais au Real Madrid afin de renforcer son entrejeu. Le champion du monde 1998 presserait d'ailleurs ses dirigeants pour tenter de faire le nécessaire dans ce dossier. Malheureusement pour lui, on imagine mal comment les Blues pourraient se séparer de leur homme à tout faire. Alors qu'Antonio Conte exige des garanties pour poursuivre l'aventure à Londres, vendre Kanté serait contre-productif dans le projet à long terme mis en place avec l'Italien. Malheureusement pour lui, on imagine mal comment les Blues pourraient se séparer de leur homme à tout faire. Alors qu'Antonio Conte exige des garanties pour poursuivre l'aventure à Londres, vendre Kanté serait contre-productif dans le projet à long terme mis en place avec l'Italien.

