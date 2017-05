OM : le bel hommage de Thauvin à Gomis « Par Romain Rigaux - Le 21/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bafétimbi Gomis (31 ans, 31 matchs et 20 buts en L1 cette saison) ne sait pas encore s'il poursuivra son aventure à l'Olympique de Marseille cet été, mais Florian Thauvin (24 ans, 38 matchs et 15 buts en L1 cette saison) serait bien heureux de voir rester un attaquant qu'il apprécie énormément. L'ancien Bastiais a même tenu à lui rendre hommage après la victoire contre Bastia (1-0), samedi soir. "Je tiens très sincèrement à remercier Bafé pour tout ce qu’il a fait cette saison pour l’équipe. Mais aussi pour moi personnellement, parce qu’il a été important pour moi. Si aujourd’hui, j’ai réussi à revenir à un certain niveau, Bafé y est pour beaucoup. Il m’a beaucoup parlé, il m’a fait grandir. Si j’ai gagné en maturité, c’est parce qu’il m’a beaucoup parlé et m’a beaucoup aidé à reprendre confiance en moi. Aujourd’hui, je voulais remercier Bafé personnellement. J’espère qu’il sera avec nous la saison prochaine", a déclaré l'Olympien. L'OM a engagé des discussions pour conserver Gomis. L'OM a engagé des discussions pour conserver Gomis.

