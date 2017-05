PSG : une grosse offre pour Perisic ?

PSG : une grosse offre pour Perisi c ? « Par Youcef Touaitia - Le 21/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions mercredi (voir ici), le Paris Saint-Germain pisterait toujours l'attaquant polyvalent de l'Inter Milan, Ivan Perisic (28 ans, 34 matchs et 10 buts en Serie A cette saison). Contraint de vendre avant le 30 juin pour répondre aux contraintes du fair-play financier, le club italien pourrait céder en cas de belle offre. Selon La Gazzetta dello Sport, le vice-champion de France aurait dans l'idée de réaliser une énorme offensive afin d'attirer le Croate puisqu'on parle d'un chèque de 55 millions d'euros à venir, soit la somme demandée par les dirigeants intéristes. Une information à prendre avec des pincettes car si l'ex-joueur du Borussia Dortmund a largement les capacités pour s'imposer dans la capitale, on voit mal le PSG mettre autant pour un joueur dont le profil ressemble à celui de Julian Draxler. Une information à prendre avec des pincettes car si l'ex-joueur du Borussia Dortmund a largement les capacités pour s'imposer dans la capitale, on voit mal le PSG mettre autant pour un joueur dont le profil ressemble à celui de Julian Draxler.

