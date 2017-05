Bordeaux : Carrasso va prendre son temps « Par Youcef Touaitia - Le 21/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat le mois prochain, le gardien Cédric Carrasso (35 ans, 24 matchs en L1 cette saison) a disputé son dernier match avec Bordeaux à Lorient (1-1) samedi lors de la 38e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'ancien Marseillais a évoqué son avenir, assurant qu'il dispose de nombreuses propositions. "J’ai eu beaucoup de propositions, plus que ce que je pensais, a confié le portier girondin en zone mixte. Il y en a un peu partout, en Ligue 1, à l’étranger. Je vais me poser tranquillement. Je vais prendre le temps de digérer tout ça. Quoi qu’il arrive, je veux finir l’histoire avec les Girondins, aller au bout de la réflexion, des choses. Et ensuite, prendre le challenge qui me ressemblera. Et aussi le club qui me ressemblera, avec humilité et respect. Il faut que je trouve le challenge qui me correspond." On en saura plus dans les prochaines semaines. On en saura plus dans les prochaines semaines.

