Lyon : Fekir va surveiller sa ligne

Auteur d'une saison mitigée avec l'Olympique Lyonnais, Nabil Fekir (23 ans, 32 matchs et 9 buts en L1 cette saison) n'a pas encore totalement retrouvé son meilleur niveau après sa grave blessure au genou. Alors qu'il devrait rester entre Rhône et Saône, l'attaquant lyonnais a fait le point sur sa saison et s'est projeté, non sans humour, sur la prochaine.

"Il y a eu du bon et du moins bon, juge le Gone au micro d'OL TV. Ça fait du bien de jouer une saison entière sans être blessé. Même si j’ai eu deux-trois pépins en début de saison. Je me sens bien sur le terrain, je prends du plaisir, c’est le plus important. (...) L’objectif, c’est de bien attaquer la prochaine saison. Maintenant, il faut bien se préparer en été... et ne pas trop manger surtout !"

L'Ol espère récupérer un Fekir en grande forme après les vacances.