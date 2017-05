Séville : Vitolo pas opposé à un départ Par Romain Rigaux - Le 21/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé dans le viseur de l'Atletico Madrid, Vitolo (27 ans, 30 matchs et 6 buts en Liga cette saison) s'est exprimé sur son avenir. L'ailier du FC Séville n'exclut pas un départ cet été. "On ne peut pas savoir ce qu'il se passera demain même si les gens m'aiment ici et que ma famille est contente. Si Séville a l'intention de me vendre, je l'accepterais, nous verrons, ce sera une décision entre les deux parties. Pour l'instant il n'y a rien", a confié l'Espagnol au micro de beIN Sports. Sa clause libératoire est fixée à 40 millions d'euros. Sa clause libératoire est fixée à 40 millions d'euros.

