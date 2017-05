OM : Zubizarreta discute pour Germain !

Brillant à Nice en 2015-2016, Valère Germain (27 ans, 36 matchs et 10 buts en L1 cette saison) a réussi son retour à Monaco. S'il n'était pas un titulaire indiscutable cette saison face à Kylian Mbappé et Radamel Falcao, l'attaquant a été précieux pour Leonardo Jardim, et ses performances ont séduit Andoni Zubizarreta.

Selon L'Equipe, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille a entamé des discussions avec les représentants du Monégasque le 10 mai dernier à la Commanderie. Intéressé par le projet de l'OM, Germain pourrait se laisser tenter. L'ASM ne devrait pas se montrer trop gourmande pour un joueur ne possédant plus qu'un an de contrat et dont le prix avait été fixé à 7 millions d'euros l'été dernier.