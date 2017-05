Rennes : l'émotion de Costil « Par Youcef Touaitia - Le 21/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat le mois prochain, le gardien Benoît Costil (29 ans, 38 matchs en L1 cette saison) a disputé son dernier match avec Rennes face à Monaco (2-3) samedi lors de la 38e journée de Ligue 1. La fin d'une belle épopée de six années pour l'ancien joueur de Caen, ému après la rencontre. "Cette fois-ci, c’est la fin d’une belle aventure. Comme je le disais à mes proches, j’appréhendais un peu ce dernier match. Je m’étais préparé à contenir mes larmes mais l’émotion était très présente. C’était un moment fantastique. Je remercie les supporters et tous les membres du club pour tout ce qu’ils ont fait pendant six ans. Si j’ai deux choses à dire aux supporters, et je le pense du fond du cœur, c’est de continuer à soutenir l’équipe et d’accueillir du mieux possible mon successeur. Moi, j’appartiens à la boîte à souvenirs. On aura plaisir à se revoir mais il faudra être derrière le futur gardien du Stade Rennais", a confié l'international tricolore en zone mixte. Costil devrait s'engager pour les quatre prochaines années avec Bordeaux. Costil devrait s'engager pour les quatre prochaines années avec Bordeaux.

