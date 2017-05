OM : le club drague Sissoko !

OM : le club drague Sissok o ! « Par Damien Da Silva - Le 21/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La saison vient seulement de se terminer en Ligue 1, mais l'Olympique de Marseille s'active d'ores et déjà dans les coulisses pour le prochain mercato d'été. Qualifié pour l'Europa League après cet exercice terminé à la 5e place, le club phocéen va véritablement lancer le projet ambitieux mené par Frank McCourt avec un recrutement important. Et selon les informations du Journal du Dimanche, l'OM drague sérieusement le milieu de Tottenham Moussa Sissoko (27 ans, 24 apparitions en Premier League cette saison) ! Sur le papier, il s'agit d'une excellente idée pour Marseille. En grosse difficulté chez les Spurs, l'international tricolore va assurément chercher à quitter la formation anglaise à un an du Mondial 2018 en Russie pour retrouver un statut de titulaire. Dans le but de se relancer, Sissoko pourrait être tenté par une proposition de l'OM...

