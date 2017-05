Lorient : Casoni et les deux minutes fatales « Par Romain Rigaux - Le 21/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec son match nul (1-1) contre Bordeaux, Lorient a évité la relégation en Ligue 2 mais devra passer par les barrages pour se maintenir parmi l'élite. L'entraîneur lorientais Bernard Casoni a tenu à féliciter ses joueurs, déçu d'avoir été dépassé par Caen, qui a égalisé dans les derniers instants face au PSG (1-1). "Je tiens à féliciter mes joueurs parce qu'ils n'ont rien lâché. On est allé puiser au fond de nous-même pour aller chercher l'égalisation et tenir le résultat. Maintenant il y a encore deux matchs à faire. A deux minutes près, on aurait pu être sauvés. On aurait signé pour être toujours en vie, ce n'est pas le cas de Bastia, le cas de Nancy, on a encore notre destin entre nos mains. À nous de bien préparer le match aller à Troyes", a déclaré le coach des Merlus.

