PSG : Courbis prend la défense d'Al-Khelaïfi Par Youcef Touaitia - Le 21/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cette année plus qu'une autre, le président Nasser Al-Khelaïfi a été la cible de nombreuses critiques pour sa mauvaise gestion à la tête du Paris Saint-Germain. Des attaques que ne comprend pas Rolland Courbis, prompt à défendre le dirigeant qatari. "Ce championnat est attractif grâce au PSG et à son président. Sur la dernière saison, le président n'a pas été inspiré. L'intersaison du PSG, compliquée avec le départ de Zlatan, a été ratée. Avec un entraîneur de qualité qui doit s'adapter en venant de Séville, il a eu du mal à s'adapter. Jesé, Krychowiak, Ben Arfa et Areola, OK, mais il y a eu Meunier et Draxler aussi. Aujourd'hui, on reproche à Nasser le départ de Leonardo, mais jamais je n'ai lu qu'il y avait en fait une suspension d'un an !", a commenté le consultant sur les ondes de RMC. "Pour Blanc, il a été prolongé avant Chelsea, pas avant Manchester City ! Être assis et critiquer, c'est très facile. (...) Mais il y a une sévérité dans les critiques du journal sportif du pays (L'Equipe, ndlr). J'aimerais qu'avec la puissance financière des Qataris, il y ait un autre journal sportif en France ! Cela me dérange cet acharnement sur lui", a continué le Marseillais.

