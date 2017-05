Nice : Favre et le plaisir d'avoir osé « Par Romain Lantheaume - Le 21/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré une fin de saison plus délicate depuis que la 3e place est assurée (3 matchs sans victoire), Nice vient de boucler un exercice exceptionnel en arrachant le match nul dans les derniers instants face à l’Olympique Lyonnais (3-3) samedi. Evidemment, le bilan de la saison ne peut être que positif pour l’entraîneur azuréen Lucien Favre, fier de ses troupes. "78 points et la 3e place c'est assez exceptionnel. Nous sommes tous fiers de notre saison et nous sommes très contents, a affirmé le Suisse devant la presse. Je retiens de cette saison le plaisir d'avoir travaillé ensemble. Nous avons osé, posé notre jeu. Nous avons parfois pris beaucoup de risques mais ça paie sur l'ensemble. C'est pour cela que nous avons voulu toujours jouer." Courtisé notamment par le Borussia Dortmund, Favre pourrait ne pas s’éterniser sur la Côte d’Azur… Courtisé notamment par le Borussia Dortmund, Favre pourrait ne pas s’éterniser sur la Côte d’Azur…

News lue par 861 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+