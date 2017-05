PSG : le mécontentement d'Emery

Rattrapé par Caen (1-1) samedi lors de la 38e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a manqué sa dernière sortie devant son public cette saison. Un mauvais résultat qui agace Unai Emery.

"Aujourd'hui, l'équipe n'a pas joué avec le même esprit qu'avant. Je ne sais pas pourquoi. On a bien commencé le match. Mais après, on a connu quelques difficultés. On n'a pas fini comme on voulait", a regretté l'entraîneur parisien.

Le PSG pourra se consoler samedi prochain en finale de la Coupe de France face à Angers.