Ita. : Naples ne lâche rien !

Obligé de l'emporter pour rester dans la course au titre et à la 2e place après la victoire de l'AS Rome face au Chievo Verone (5-3), Naples a corrigé 4-1 la Fiorentina ce samedi soir. Un doublé de Mertens et des buts de Koulibaly et Insigne permettent au Napoli de reste à un point de la Roma et à deux de la Juventus Turin, sacrée en cas de succès contre Crotone dimanche (15h).