Lyon : Valbuena n'écarte pas un départ

Auteur d'une bonne saison sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain Mathieu Valbuena (32 ans, 30 matchs et 8 buts en L1 cette saison) n'est pas assuré de continuer sa carrière chez les Gones. Après le nul de son équipe face à Nice (3-3) ce samedi lors de la 38e journée de Ligue 1, l'international français a évoqué son avenir.

"Aujourd'hui, il me reste un an de contrat avec le club. Et forcément, on sait quand il reste un an de contrat, qu'on aura des discussions avec le club", a annoncé l'ancien Marseillais au micro de Canal +.

Pour rappel, Lyon ne serait pas contre une vente cet été de Valbuena, courtisé par Fenerbahçe ().