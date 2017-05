PHOTOS : l'émotion de Lacazette

Pour son très probable dernier match avec l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette (25 ans, 30 matchs et 28 buts en L1 cette saison) a brillé samedi contre Nice (3-3), inscrivant un doublé qui lui permet d'atteindre la barre des 100 buts en Ligue 1. Fêté par le Parc OL et très ému au moment de son remplacement, l'attaquant a confirmé qu'un départ se dessine cet été.

"C'était une soirée fantastique. Même si on finit le match à 3-3 et qu'on aurait préféré gagner. Personnellement, j'ai vécu une belle soirée avec un public qui m'a remercié de manière exceptionnelle. C'est magique, a lancé le Gone au micro de beIN Sports. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Il y a de très grandes chances que je parte, c'était peut-être la dernière fois que j'étais là…"

La dernière fois ? Rien n'est moins sûr car, pas encore parti, le Français pense déjà à un possible futur retour (voir la brève de 22h07) !

Réfugié sous son maillot, Lacazette très ému après son doublé



Lacazette dit adieu au Parc OL