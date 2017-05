Bastia : Cahuzac totalement abattu... « Par Damien Da Silva - Le 20/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sans démériter, Bastia s'est incliné sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (0-1) ce samedi pour le compte de la 38e journée de Ligue 1. 20e au terme de cet exercice, le club corse est donc relégué en Ligue 2. Une vraie déception pour le capitaine du SCB Yannick Cahuzac (32 ans, 29 matchs et 1 but en L1 cette saison). "C’est très dur ce soir, notre saison n’a pas été bonne. On a tout donné ce soir, mais ce n’est pas facile maintenant. Bastia a toujours connu des hauts et des bas, on a toujours relevé la tête, il faut se servir de notre histoire pour repartir", a confié le Bastiais au micro de Canal +. Pour Bastia, il va falloir reconstruire le club pour retrouver le plus rapidement possible l'élite du football français. Pour Bastia, il va falloir reconstruire le club pour retrouver le plus rapidement possible l'élite du football français.

