OM : Lopez sur son nuage !

OM : Lopez sur son nuag e ! « Par Damien Da Silva - Le 20/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En s'imposant face à Bastia (1-0) ce samedi lors de la 38e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a validé son billet pour le 3e tour de qualification de l'Europa League. Passeur décisif sur le but de la victoire de Bafétimbi Gomis, le milieu de terrain phocéen Maxime Lopez (19 ans, 30 matchs et 3 buts en L1 cette saison) n'a pas caché sa joie au micro de Canal +. "C’est génial, je suis content, on a atteint notre objectif de la seconde partie de saison en se qualifiant pour l’Europa League. C’est top devant un tel public, je suis le plus heureux. On est parti de très loin, c’est magnifique, on a du caractère et un gros état d’esprit", a savouré le Marseillais. Cette qualification européenne lance parfaitement le projet de Frank McCourt à l'OM ! Cette qualification européenne lance parfaitement le projet de Frank McCourt à l'OM !

