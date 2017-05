L1 : le classement final

A l'issue de la 38e et dernière journée de Ligue 1, on connaît le classement final du championnat de France. En s'imposant face à Bastia (1-0), l'OM a assuré sa 5e place qualificative pour la Ligue Europa, derrière Monaco, Paris, Nice et Lyon. Bordeaux termine 6e et doit compter sur une victoire du PSG en Coupe de France pour jouer la C3. En bas de tableau, Bastia et Nancy sont relégués en Ligue 2, tandis que Lorient jouera les barrages contre Troyes (3e de L2) pour se maintenir.

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Monaco 95 38 30 5 3 107 31 +76 2 Paris SG 87 38 27 6 5 83 27 +56 3 Nice 78 38 22 12 4 63 36 +27 4 Lyon 67 38 21 4 13 77 48 +29 5 Marseille 62 38 17 11 10 57 41 +16 6 Bordeaux 59 38 15 14 9 53 43 +10 7 Nantes 51 38 14 9 15 40 54 -14 8 St Etienne 50 38 12 14 12 41 42 -1 9 Rennes 50 38 12 14 12 36 42 -6 10 Guingamp 50 38 14 8 16 46 53 -7 11 Lille 46 38 13 7 18 40 47 -7 12 Angers 46 38 13 7 18 40 49 -9 13 Toulouse 44 38 10 14 14 37 41 -4 14 Metz 43 38 11 10 17 39 72 -33 15 Montpellier 39 38 10 9 19 48 66 -18 16 Dijon 37 38 8 13 17 46 58 -12 17 Caen 37 38 10 7 21 36 65 -29 18 Lorient 36 38 10 6 22 44 70 -26 19 Nancy 35 38 9 8 21 29 52 -23 20 Bastia 34 38 8 10 20 29 54 -25