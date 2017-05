L1 : Paris SG 1-1 Caen (fini)

A l’issue d’une rencontre enlevée, Caen a accroché le Paris Saint-Germain (1-1) ce samedi lors de la 38e journée de Ligue 1. Grâce à ce résultat, le SMC se maintient dans l’élite !

Dans une belle ambiance au Parc des Princes, les Parisiens dominaient largement les premières minutes et se procuraient trois situations très chaudes dans la surface caennaise. Si Trapp réalisait une magnifique parade devant Delaplace, Rabiot finissait par trouver la faille sur une frappe vicieuse qui surprenait un Vercoutre scotché sur sa ligne (1-0, 13e).

Contrait de réagir, le SMC poussait très timidement. Seul Karamoh semblait en mesure de déstabiliser une défense parisienne bien en place. Peu rythmée, la rencontre restait figée entre un PSG trop peu bousculé et une équipe de Caen pas du tout pressée de recoller au score. De quoi nous offrir un spectacle plutôt pauvre jusqu’à la pause.

Dix-septième du championnat à la mi-temps, la formation normande ne faisait absolument rien pour se rassurer. Pire encore, elle subissait de plus en plus et n’était pas loin d’encaisser un but de Cavani sans un sauvetage miraculeux de Ben Youssef sur sa ligne tandis que Vercoutre repoussait une lourde frappe de Kimpembe.

Mais alors que Lorient égalisait face à Bordeaux et envoyait Caen en barrage, Delaplace obtenait un penalty que Trapp détournait devant Rodelin ! Un arrêt énorme de l’Allemand qui rendait fou le président caennais Jean-François Fortin. Malheureux, l’ancien Nantais, signalé hors-jeu sur une frappe de Féret qui faisait mouche, finissait par trouver la faille dans le temps additionnel (1-1, 90e+1). Caen est sauvé !