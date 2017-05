L1 : Marseille 1-0 Bastia (fini) « Par Damien Da Silva - Le 20/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L’Olympique de Marseille jouera l’Europe l’an prochain et Bastia la Ligue 2 ! Au terme d’une partie largement dominée, le club olympien a battu la formation corse (1-0) ce samedi lors de la dernière journée de Ligue 1. Du coup, l’OM termine 5e et valide son billet pour le 3e tour de qualification de l’Europa League alors que le SCB, 20e, est relégué. Dans une belle ambiance au Stade Vélodrome, les Phocéens réalisaient un bon début de match en mettant la pression sur les Corses. Au quart d’heure de jeu, l’OM se procurait une première occasion mais la volée de Sanson frôlait le poteau ! Un raté à bout portant ! En difficulté, le SCB subissait les assauts olympiens et manquait de lucidité sur ses rares contres. Malgré les chants des fans marseillais, les hommes de Rudi Garcia avaient du mal à emballer une rencontre pourtant décisive pour l’Europe. Au retour des vestiaires, Marseille repartait vers l’avant mais Thauvin manquait le cadre sur une belle combinaison à la suite d’un coup-franc. Dans la foulée, Gomis était tout proche de trouver la faille mais butait à bout portant sur Leca ! Si Rolando se distinguait par une nouvelle tête dangereuse, la domination de l’OM était globalement stérile... puis le club phocéen accélérait et il fallait un exploit de Leca pour empêcher Thauvin de marquer. Et logiquement, Marseille ouvrait le score d’une tête de Gomis sur un centre de Lopez (1-0, 74e) ! Son 20e but en L1 cette saison. Après ce but, les esprits s’échauffaient avec une altercation entre Danic et Vainqueur. Et au niveau du jeu ? Pas grand-chose avec des Marseillais en gestion face à des Bastiais incapables de se révolter. Le score n’évoluait pas et le Vélodrome pouvait exploser pour fêter la qualification européenne de l’OM ! Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

