L1 : Lyon 3-3 Nice (fini) « Par Romain Lantheaume - Le 20/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A défaut de soigner sa sortie après une saison décevante, l'Olympique Lyonnais a au moins assuré des adieux réussis à Alexandre Lacazette samedi contre Nice (3-3) pour le compte de la dernière journée de Ligue 1. Sans enjeu comptable puisque les Azuréens étaient assurés de la 3e place et les Gones de la 4e, cette rencontre a en effet permis à l'attaquant de signer un doublé pour atteindre la barre des 100 buts en L1 pour son dernier match avec son club formateur ! Poussés par un Parc OL bien rempli et bruyant, les Rhodaniens imposaient rapidement leur domination et s'installaient dans le camp des Aiglons qui ne parvenaient pas à se dégager. Sur l'une des premières occasions de la partie, l'OL trouvait la faille grâce à un but contre son camp de Le Marchand qui déviait dans ses propres filets un centre de Depay, auteur d'une belle accélération (1-0, 10e). En difficulté, les visiteurs profitaient pourtant d'une sortie totalement ratée de Lopes pour égaliser par le remuant Donis qui marquait dans le but vide (1-1, 15e) puisque le gardien portugais était resté au sol après un contact avec le Grec… Malgré ce coup du sort, les hommes de Bruno Genesio continuaient à faire le jeu et à porter le danger devant le but de Cardinale mais sans trouver la faille. Pas assez tranchant en première période, Lacazette se signalait directement au retour des vestiaires en redonnant l'avantage après un superbe contrôle orienté (2-1, 48e). Mais Nice ne lâchait rien et égalisait au terme d'un contre par Donis à nouveau (2-2, 69e). Il était toutefois écrit que ce soir appartenait à Lacazette et Tolisso offrait le doublé à son compère qui redonnait l'avantage (3-2, 78e) ! Très ému après son but, le Tricolore l'était encore plus au moment de sa sortie quelques minutes plus tard, enlaçant Genesio, avant de saluer longuement le Parc OL et de gagner le banc les larmes aux yeux. La fête aurait pu être totale mais Nkoulou a provoqué un penalty et Seri a égalisé (3-3, 90e+4) pour permettre à Nice de conserver ses 11 longueurs d'avance sur l'OL. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

